Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, était évidemment aux anges dimanche après la victoire de son équipe face à Manchester United (4-0). Le prochain défi des Reds sera le Club de Bruges en Ligue des champions. Un match que le tacticien espagnol ne prend pas à la légère.

Ce mercredi à 21h00, Liverpool se déplacera en Belgique, sur la pelouse du stade Jan Breydel. Un match qui s'annonce intense et qui n'est pas gagné d'avance pour Liverpool, évidemment grand favori de cette rencontre.

Le Club de Bruges capable de créer la surprise

Le Club de Bruges l'a montré à maintes reprises en Ligue des champions : il est capable de battre n'importe qui. Le succès des Blauw en Zwart à Milan contre l'Inter (3-4) en est un bel exemple. La saison dernière, les Brugeois ont également tenu en échec le FC Barcelone (3-3).

Liverpool se méfie du Club de Bruges

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, ne tire pas encore de conclusions après la victoire contre Manchester United : "Je pense qu'il est encore tôt pour tirer des conclusions. Nous avons réalisé une bonne semaine. Je pense que ce qui fait actuellement la différence au classement, ce sont surtout les deux gros matchs que nous avons perdus à domicile contre Arsenal et Manchester City."

"Nous avons obtenu de très bons résultats à l'extérieur, mais la saison est encore longue", a-t-il souligné, selon NBC Sports. "Et maintenant, les matchs s'enchaînent, puisque nous avons un déplacement très difficile à Bruges."

Le coach des Reds se méfie des Blauw en Zwart : "C'est une équipe très physique et ce ne sera pas facile."



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"Ensuite, nous aurons un grand derby ce week-end (contre Everton). C'est donc encore une semaine très importante qui nous attend", a-t-il conclu.