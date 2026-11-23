Romelu Lukaku connaît des débuts compliqués à Fenerbahçe. Arrivé en Turquie avec de grandes attentes, l'ancien Diable Rouge n'a pas encore réussi à montrer toute l'étendue de ses qualités. Après une nouvelle rencontre difficile face à Kocaelispor, les critiques se multiplient à son égard dans la presse turque.

Fenerbahçe a dû se contenter d'un partage (2-2) et Romelu Lukaku n'a pas réussi à faire la différence. Après une première période compliquée, l'attaquant belge est resté au vestiaire à la pause. Il n'avait touché le ballon qu'à une dizaine de reprises durant les 45 premières minutes.

Un seul but en 17 rencontres pour Romelu Lukaku

Juste avant la mi-temps, Romelu Lukaku a pourtant cru retrouver le chemin des filets. Il a envoyé le ballon au fond des filets, mais son but a été annulé en raison d'une faute de main. Le Diable Rouge devra donc encore patienter avant d'inscrire son deuxième but en championnat.

La presse turque ne se montre pas tendre avec Romelu Lukaku. Ce lundi, Fotomaç a même titré que l'attaquant belge avait "disparu". Depuis son arrivée à Fenerbahçe, Romelu Lukaku a disputé 17 rencontres, mais n'a inscrit qu'un seul but, face à Alanyaspor.

Milan Skriniar fait mieux que Romelu Lukaku

La comparaison avec son coéquipier Milan Skriniar ne joue pas non plus en sa faveur. Le défenseur central slovaque compte déjà deux réalisations, soit une de plus que Romelu Lukaku, qui peine toujours à retrouver son efficacité devant le but.



Du côté des supporters, la déception grandit également. Les prestations de Romelu Lukaku suscitent de plus en plus de critiques et certains fans ne cachent plus leur mécontentement. Reste désormais à savoir si Fenerbahçe envisagera de se séparer de l'attaquant lors du mercato hivernal.