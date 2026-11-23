L'AC Milan s'est promené contre Frosinone dimanche (5-1). Un festival auquel Diego Moreira a participé en délivrant une passe décisive. La presse italienne s'est montrée particulièrement positive au sujet du Diable Rouge après la rencontre. Une habitude ces dernières semaines.

Eurosport Italia a mis en avant la qualité technique du joueur né à Liège, son implication sur le deuxième but et sa passe décisive pour Alphadjo Cissé. Le média a cependant émis un reproche : son manque de précision devant le but. Il lui a attribué une note de 7/10.

Sport Mediaset a également apprécié la prestation du Belge : "Sa simple présence suffit à faire du flanc droit des Rossoneri une source constante d'inquiétude pour Alvini."

"Bien couvert par Gila derrière lui, il laisse s'exprimer pleinement son talent technique remarquable. Son action fulgurante qui a permis de porter le score à 2-0 était un véritable régal." Le média lui a attribué la même note qu'Eurosport Italia.

Diego Moreira confirme sa montée en puissance

Bref, vous l'avez compris, Diego Moreira est particulièrement apprécié en Italie. La Gazzetta dello Sport n'avait pas non plus hésité à mettre en avant ses qualités le 13 octobre dernier : "Moreira possède une énorme marge de progression. [...] Il est l'une des armes les plus redoutables pour déstabiliser les défenses adverses."

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Ce jeudi, l'AC Milan se déplacera sur la pelouse de l'Olympiakos. Les Milanais affronteront le club grec en Europa League pour le compte de la cinquième journée.