La décision de Romelu Lukaku de prendre sa retraite internationale fait encore beaucoup parler, une semaine après l'annonce officielle. Radja Nainggolan s'est exprimé à ce sujet dans son podcast Ongefilterd et affirme que Romelu Lukaku devrait prochainement faire de grosses révélations.

Radja Nainggolan et Romelu Lukaku sont deux hommes qui se connaissent bien. Ils ont tous les deux évolué ensemble en équipe nationale durant plusieurs années et ont développé une amitié en dehors des terrains.

Alors, lorsque Romelu Lukaku a annoncé sa retraite internationale, Radja Nainggolan lui a passé un coup de fil pour comprendre les raisons de ce choix, mais probablement aussi pour le féliciter de ce qu'il a réalisé en équipe nationale.

"Une bombe va exploser"

"J'ai eu Romelu au téléphone pendant une heure. Il m'a dit : 'Radja, tu peux seulement dire qu'une bombe va exploser'. Cette affaire n'est donc pas terminée", a révélé l'ancien Diable Rouge.

Des problèmes internes auraient poussé Lukaku à prendre cette décision de quitter les Diables Rouges : "De quoi parle-t-il ? Je ne sais pas. Il y avait des problèmes internes entre lui et une certaine personne. Mais je ne veux pas en dire plus parce que c'est quelque chose que Romelu révélera lui-même. Je ne peux pas parler de ses sentiments, mais il était un peu amer, déçu et frustré."

Romelu Lukaku devrait bientôt s'expliquer

"Mais nous en saurons plus de sa part bientôt. Les vrais problèmes qui se posaient, il pourra mieux les expliquer que moi."



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