Le Sporting de Charleroi a perdu deux points contre Saint-Trond samedi soir. Les Zèbres n'ont pas véritablement convaincu Philippe Albert, qui estime que la prestation des Carolos n'a pas été aboutie.

Le Sporting de Charleroi a réalisé un partage sur le score de 2-2 contre Saint-Trond. Les Zèbres menaient encore jusqu'à la 89e minute et l'égalisation de Joedrick Pupe.

Une prestation insuffisante de Charleroi ?

Les hommes de Mario Kohnen doivent se contenter d'un seul point, alors que la victoire semblait clairement envisageable. "Pour la première fois cette saison, j'ai le sentiment que la prestation des Zèbres n'est pas aboutie, avec de surcroît deux exclusions inutiles qui vont avoir une influence pour la suite", a déclaré Philippe Albert.

"Les changements défensifs de Mario Kohnen ont été peut-être un excès de prudence, laissant l'initiative à des Trudonnaires alors que justement De Roeck avait fait entrer des offensifs. Scheidler était trop esseulé devant, l'entrejeu carolo ne mettait plus le pied sur le ballon", a-t-il ajouté au micro de Sudinfo.

Deux points "bêtement perdus" pour les Zèbres

Ce but encaissé en fin de match était évitable selon Philippe Albert : "Si le Sporting avait gardé l'initiative, je ne pense pas que ce but serait tombé même si, au décompte final, le partage est un score logique. Néanmoins, cela reste deux points bêtement perdus avec seulement deux tirs cadrés en 90 minutes alors que le Sporting a longtemps été en supériorité numérique."



"Dans le contexte actuel du Sporting, c'est une contre-performance que personne n'attendait et qui tombe mal avant un calendrier de feu en décembre", a-t-il conclu.