Anderlecht pourrait devoir revoir ses plans de voyage avant son déplacement européen en Crète. Une grève générale est prévue en Grèce le mercredi 25 novembre et devrait perturber le trafic aérien.

Anderlecht envisage d'avancer son départ pour la Crète à mardi soir afin d'éviter les perturbations liées à la grève du mercredi 25 novembre. Le club bruxellois doit encore trancher.

Pourquoi les Grecs font-ils grève ?

Les syndicats grecs réclament des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail et des mesures contre la hausse du coût de la vie. Des fonctionnaires, des enseignants et des travailleurs de plusieurs autres secteurs participeront au mouvement.

Le secteur aérien est également concerné. Des perturbations sont attendues dans plusieurs aéroports grecs, ce qui pourrait compliquer le déplacement des Mauves.

Les supporters doivent aussi adapter leurs plans

Environ 700 supporters d'Anderlecht sont attendus en Crète. Eux aussi cherchent à modifier leurs vols si nécessaire.



Le club devrait décider dans les prochaines heures s'il avance son départ à mardi soir pour préserver la préparation de son match européen contre l'OFI Crète.