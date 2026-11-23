Après la courte victoire 1-0 d’Anderlecht contre OHL, Vitor Bruno n’a pas pu éviter les débats autour du penalty. Du côté visiteur, la décision de l’arbitre a suscité beaucoup d’incompréhension, mais l’entraîneur portugais a défendu le penalty. Il a également fait référence à une phase précédente lors du match face à Bruges.

“Pour moi, c’est clairement un penalty”, a déclaré Vitor Bruno. “Sur la seule image que nous voyons, on distingue clairement un mouvement du bras vers le ballon.” Selon l’entraîneur d’Anderlecht, la décision était donc défendable sur la base des images qu’il a lui-même pu voir.

Vitor Bruno fait référence à une phase impliquant Vanaken et Cvetkovic

L’entraîneur comprenait qu'OHL ne soit pas d’accord avec la décision, mais il estimait que le débat devait alors être mené de manière cohérente. Il a lui-même évoqué une autre phase dont Anderlecht n’était pas satisfait.

“Si Louvain se plaint de cela, il faut tout revoir. Il faut aussi revoir la phase avec Vanaken et Cvetkovic à Bruges”, a affirmé Bruno.

L’entraîneur portugais n’a cependant pas non plus voulu passer sous silence la première période difficile de son équipe. “Nous manquions de rythme et nous étions trop prévisibles”, a-t-il reconnu. La trêve internationale a peut-être joué un rôle selon lui. “Mais ce n’est pas la seule explication.”

Anderlecht a trouvé la solution après la pause

Après la pause, Vitor Bruno a vu un autre Anderlecht. “La deuxième mi-temps a été bien meilleure”, a-t-il déclaré. Il n’était toutefois pas entièrement satisfait de ce que son équipe avait montré. “Nous n’avons pas été assez tranchants. Il manquait quelque chose”, a-t-il analysé.



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L’entraîneur savait déjà avant la rencontre que la tâche ne serait pas simple face à OHL, qui restait sur sept matches sans défaite. “Je savais que ce serait difficile”, a-t-il confié.

Le but est finalement venu sur penalty, inscrit par Adriano Bertaccini. Bruno n’avait aucun problème avec le fait que l’attaquant prenne ses responsabilités. “Quelqu’un doit le faire”, a-t-il réagi. Il a également souligné que Bertaccini fait aussi le travail lorsqu’Anderlecht n’a pas le ballon. “Il effectue aussi des tâches défensives. Peut-être qu’il n’en avait pas l’habitude auparavant, mais il apprend.”