L'UEFA a désigné Alejandro Hernández pour arbitrer la rencontre entre le Club de Bruges et Liverpool, mercredi, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. L'Espagnol de 44 ans dirigera pour la première fois un match des Blauw en Zwart.

Arbitre international depuis 2014, Alejandro Hernández a déjà dirigé plusieurs rencontres européennes de clubs belges. Il était au sifflet lors de la victoire de Zulte Waregem face au Zawisza Bydgoszcz (2-1) en 2014, puis lors de la défaite de La Gantoise sur la pelouse du Raków (1-0) en 2021.

L'Espagnol a également officié lors de la dernière Coupe du monde, où il a dirigé la rencontre de phase de groupes remportée par le Brésil face à Haïti (3-0).

Un corps arbitral entièrement espagnol au Jan Breydel

Mercredi, Hernández sera entouré de cinq compatriotes. José Naranjo et Diego Sánchez Rojo seront ses assistants, tandis que José Luis Munuera officiera comme quatrième arbitre. Carlos del Cerro Grande sera chargé de la VAR, avec Guillermo Cuadra Fernández pour l'assister.

Bruges peut faire un grand pas vers les barrages

Avec neuf points en quatre journées, le Club de Bruges occupe la neuvième place de la phase de ligue. Une victoire face à Liverpool rapprocherait les hommes d'Ivan Leko des barrages et les maintiendrait dans la course au top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.