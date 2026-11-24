Christian Burgess commence à trouver le temps long à l'infirmerie de La Gantoise. Le geste tant décrié de Lionel Messi était-il un hommage discret ?

Ce week-end, Lionel Messi a fait parler de lui d'une triste manière. Frustré par la défaite 0-3 de l'Inter Miami contre le Columbus Crew, l'octuple vainqueur du Ballon d'Or s'est rendu coupable d'un geste de mauvaise humeur.

Lionel Messi drilled Gonzalo Tapia in the head with this throw-in https://t.co/TEwPTFvMSK — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 22, 2026

Après l'avoir déjà bousculé, il a intentionnellement envoyé sa remise en jeu en plein visage de Gonzalo Tapia. Alors que tout le monde s'accordait à dire que l'exclusion s'imposait, Messi n'a écopé que d'une carte jaune.

Copie conforme de Christian Burgess, à un détail près

Une phase qui a sans doute fait sourire Christian Burgess. Actuellement à l'infirmerie, le défenseur anglais manque cruellement à La Gantoise. Lorsqu'il portait encore les couleurs de l'Union Saint-Gilloise, Burgey avait fait exactement le même geste.

Excédé par Tolu Arokodare, il lui avait envoyé le ballon en pleine figure. Sauf que contrairement à Messi, il avait été exclu, il s'agit d'ailleurs toujours maintenant de la seule carte rouge directe de sa carrière (contre...quatre pour le génie argentin).

À l'époque, l'Union d'Alexander Blessin était très nerveuse. Ses quatre défaites lors des quatre premiers matchs des Playoffs de la saison 2023/2024 allaient lui coûter le titre. Mais Christian Burgess allait se consoler en étant sacré un an plus tard.