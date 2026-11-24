Durant l'été 2025, Kevin De Bruyne a fait ses adieux à Manchester City, après 10 ans qui l'ont fait rentrer dans la légende absolue du club citizen. Si sa saison au Napoli se passe de façon mitigée entre performances en dents de scie et tension extrasportives, son retour à l'Etihad Stadium lui aura certainement redonné le sourire.

Kevin De Bruyne est une légende de Manchester City, personne ne dira jamais le contraire. Arrivé en 2015 en provenance de Wolfsbourg, celui qui avait été jugé insuffisant par Chelsea à l'époque se sera progressivement imposé comme l'un des meilleurs milieux d'Angleterre, voire même comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du championnat à son poste.

En dix ans à Manchester City, KDB a disputé 422 matchs, inscrivant 108 buts et délivrant 177 passes décisives. Sur le plan collectif, il aura aidé les Skyblue à remporter 6 titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions.

Kevin De Bruyne accueilli en roi

Son départ en 2025 était donc un moment très émouvant - et son retour, ce mardi, à l'Etihad Stadium était tout aussi fort. Titulaire, De Bruyne a été acclamé par tout le stade, et ses anciens supporters lui avaient réservé un magnifique tifo.

Man City fans unveiled a tifo to honor Kevin De Bruyne 👑 https://t.co/myMvwM7cca — B/R Football (@brfootball) November 24, 2026

Un moment d'autant plus important pour Kevin De Bruyne que son transfert au Napoli est loin de s'avérer aussi fructueux que ses années mancuniennes. La saison passée, le Belge a souffert de blessures à répétition qui l'ont empêché de briller.





Cette saison, s'il compte 4 buts en 17 matchs et montre des moments de brillance (et s'il excelle en sélection), De Bruyne reste un cran en-dessous des attentes des observateurs, et a récemment ouvertement taclé la presse italienne pour le traitement réservé à sa famille.