Cette nuit, Francis Amuzu a inscrit son quinzième but pour Gremio. Un raid en profondeur qui a lancé les siens vers la victoire contre le FC Santos de Neymar.

Malgré un contrat prenant fin le 31 décembre et des rumeurs de départ, Francis Amuzu est toujours bien titulaire du côté du Brésil. Cette nuit, il a d'ailleurs oeuvré au maintien de Gremio en première division.

Au coup d'envoi de cette toute dernière journée du championnat, la situation était mal embarquée : Gremio devait gagner sur le terrain du FC Santos pour éviter la bascule en deuxième division.

Francis Amuzu a gardé le meilleur pour la fin

Amuzu a été le grand monsieur de la rencontre en ouvrant le score après un peu moins d'un quart d'heure. Sur un dégagement rapide de son gardien, l'ancien Anderlechtois est d'abord déséquilibré par un défenseur local, mais se relève vite pour continuer sa course et placer hors de portée du gardien.

Malgré les efforts de Neymar, Philippe Coutinho et Arthur Melo, Santos ne s'en est jamais remis. Gremio a même fait le break dans le dernier quart d'heure sur un penalty converti par Martin Braithwaite.

Santos 0x1 Grêmio ⚽ Francis Amuzu 🥾 Carlos Vinícius 🏆 Brasileirão | 36ª rodada https://t.co/RFAZlVx92B



— Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 24, 2026

Pour ce qui est peut-être son dernier match en Serie A brésilienne, Francis Amuzu a donc sauvé son équipe, rentrant encore un peu plus dans le coeur des supporters. Reste désormais à voir où l'hiver le mènera.