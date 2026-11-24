Ewoud Pletinckx a été dimanche l'un des principaux acteurs de la phase du penalty très commentée lors d'Anderlecht-Louvain. En ce début de semaine, il est très demandé dans la cité universitaire.

Après le match, le défenseur d'OHL a livré un récit mesuré sur le contact en question. Il a maintenu que le ballon l'avait touché à l'épaule et non au bras. Les images et le penalty accordé ont suscité de nombreux débats.

Tout le monde veut voir l'épaule de Pletinckx

Hier à Louvain, Pletinckx n'a pas pu échapper aux questions sur cette phase. Tous ceux qui le croisaient voulaient évidemment savoir exactement où le ballon l'avait touché. Le défenseur a dû désigner son épaule à plusieurs reprises pour appuyer ses propos.

Il a même été interpellé lors de ses au Delhaize. Il y a posé avec le sourire, la main ostensiblement sur l'épaule

© X Eddy Vandezande

Le sourire malgré toute l'agitation

Pletinckx n'en a pas fait tout un fromage et est resté aimable envers tous ceux qui l'ont abordé. C'est justement cette maîtrise de soi qui est appréciée par beaucoup au sein du club.

Alors que la discussion autour du penalty continue de faire parler, le défenseur d'OHL parvient à gérer cette attention avec le sourire, comme le symbole de la résistance louvaniste au Lotto Park.



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