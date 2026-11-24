Sebastiaan Bornauw ne s'est pas montré sous son meilleur jour lors du derby très tendu entre Hambourg et le Werder Brême. Le défenseur belge s'est violemment disputé avec son coéquipier Nicolás Capaldo pendant la rencontre. Les images de cette dispute ont fait le buzz sur les réseaux.

La discussion a éclaté après une intervention défensive. Sebastiaan Bornauw et son coéquipier argentin, qui est également le capitaine du HSV, se sont alors vivement pris à partie. Les esprits se sont tellement échauffés que le Diable Rouge a même poussé son collègue au niveau de la poitrine et du cou.

Une dispute aux conséquences immédiates

Capaldo ne s'est pas laissé faire et a écarté rageusement la main de Bornauw. La scène s'est déroulée dans leur propre surface de réparation et a provoqué beaucoup de désordre dans la défense hambourgeoise.

🚨 ÇA A CHAUFFÉ ENTRE DEUX JOUEURS DU HSV ! 😳 En plein derby face au Werder, Nicolás Capaldo 🇦🇷 et Sebastiaan Bornauw 🇧🇪 ont eu une vive altercation ! Après une intervention défensive, les deux coéquipiers se sont vivement invectivés. Bornauw a même poussé son capitaine au niveau du torse et du cou, avant que Capaldo ne repousse sa main avec colère. PIRE DANS TOUT ÇA ? Ils encaissent un but quelques secondes après cette altercation ! 😬 SPORT BILD 📰 #SVW 🟢⚪️ https://t.co/0Y2uY3awUn — Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) November 24, 2026

Les conséquences ne se sont fait attendre que quelques secondes. Alors que les défenseurs étaient encore visiblement déstabilisés par leur dispute, le Werder Brême en a profité pour ouvrir le score. Un moment particulièrement malheureux pour Bornauw et son capitaine.

Lourde défaite dans le derby

La dispute n'a finalement été que l'un des éléments d'une soirée pénible pour Hambourg. L'équipe s'est lourdement inclinée 4-0 face à son grand rival.





Hambourg reste ainsi à la douzième place de Bundesliga. Pour Bornauw, il sera sans doute important d'aplanir rapidement les tensions avec son coéquipier et capitaine...