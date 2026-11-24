Roméo Lavia a fait passer un message aux supporters de Chelsea après la lourde défaite des Blues contre Leeds (1-4). Le jeune Diable Rouge assume les responsabilités de ce nouvel échec.

Chelsea ne parvient pas à se montrer constant depuis le début de saison. Cette nouvelle défaite contre Leeds en témoigne encore.

Au vu de leur potentiel, les Blues pourraient clairement faire mieux. Et ça, Roméo Lavia en est conscient. C'est pourquoi il était en colère et déçu après la défaite contre Leeds.

Roméo Lavia conscient des attentes à Chelsea

"Bien sûr, nous sommes le Chelsea Football Club, un club qui remporte des trophées et dont on attend qu'il évolue au plus haut niveau à chaque match", a déclaré le Diable Rouge.

Un nouveau coup dur pour les Blues, qui plus est à Stamford Bridge : "À domicile, cela fait dix fois plus mal. On veut toujours donner aux supporters ce qu'ils méritent, et cela n'a pas été le cas."

Le Diable Rouge assume ses responsabilités

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Le Diable Rouge comprend les supporters et ne cherche ainsi pas d'excuses : "Nous le comprenons et nous en assumons l'entière responsabilité."