Anderlecht veut moderniser en profondeur ses infrastructures. Les Bruxellois prévoient un tout nouveau complexe d'entraînement pour l'équipe première et les RSCA Futures. Le site de Neerpede bénéficiera d'un gros lifting. Le coût total dépasse légèrement les 30 millions d'euros. L'ambition est de terminer au plus tard en 2030, d'après Het Laatste Nieuws.

La plus grande partie de l'investissement, entre 20 et 25 millions d'euros, sera consacrée à un nouveau complexe d'entraînement situé Olympische Dreef. L'équipe première et les Futures disposeront de leurs propres installations. L'académie des jeunes déménagera sur le site d'entraînement actuel, inauguré en 2011.

Le site existant reçoit une injection de plusieurs millions

Cette infrastructure est devenue trop petite et sera aussi réaménagée. Anderlecht prévoit entre 5 et 10 millions d'euros à cette fin. Des vestiaires supplémentaires, une cafétéria, des espaces d'accueil pour les parents et de nouveaux terrains en gazon synthétique seront aménagés. Les équipes de jeunes, jusqu'aux U18, doivent bénéficier de meilleures conditions.

La réalisation constituera une opération complexe. Plusieurs parties sont impliquées sur le site de l'Olympische Dreef, dont des clubs sportifs, un parc récréatif et le stade Jesse Owens. Les accords existants et les baux emphytéotiques devront être réglés. La demande de permis sera introduite prochainement.

Anderlecht veut rattraper son retard

Pendant les travaux, le noyau A pourrait s'entraîner au Centre national de football de Tubize, selon Het Laatste Nieuws. Anderlecht espère pouvoir inaugurer son nouveau centre d'entraînement au plus tard en 2030.



Avec cet investissement, les Mauves veulent combler leur retard sur leurs concurrents. Le KRC Genk a récemment ouvert son nouveau centre d'entraînement après un investissement de 20 millions d'euros et le Club de Bruges a des installations modernes à Westkapelle.