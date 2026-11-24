Alors que la saison est déjà bien avancée, plusieurs joueurs belges sont encore sans club. Parmi eux, Maximiliano Caufriez entretient sa forme dans son Borinage natal.

Depuis la fin de son aventure à Clermont cet été, Maximiliano Caufriez n'a toujours pas retrouvé chaussure à son pied. Après quelques saisons difficiles, le défenseur hennuyer était pourtant redevenu titulaire, même si une entorse à la cheville lui a coûté quelques semaines.

L'ancien joueur de Beveren, Saint-Trond, du Spartak Moscou, de Valence et de Salzbourg est donc toujours à la recherche d'un nouveau challenge. En attendant, le voilà de retour au pays.

Maximiliano Caufriez déterminé à rebondir

Comme l'écrit SudInfo, Caufriez entretient sa forme en prenant part à l'entraînement des Francs Borains. Un retour en terrain connu pour le natif de Saint-Ghislain, qui a notamment été formé à Pâturage, avant de poursuivre son écolage à Mons, à Anderlecht et au Standard.

Plusieurs fois cité sur le retour chez les Rouches par le passé, le cousin de Selim Amallah n'avait pas sauté le pas. Il s'entretient désormais au Stade Robert Urbain, où il était déjà venu voir son frère Alessio (aujourd'hui actif en Grèce).



Cela débouchera-t-il sur un contrat ? Avec Dorian Dessoleil et Dieumerci Ndongala, les Francs Borains disposent déjà dans leur effectif de deux joueurs qui ont une grande expérience de la D1A.