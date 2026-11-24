Thibaut Courtois est actionnaire minoritaire du KRC Genk depuis quelques mois. Le Diable rouge a des ambitions précises pour son club formateur.

Depuis le 1er juin 2026, Thibaut Courtois est actionnaire du KRC Genk via NXTPLAY Capital. Notre compatriote n'occupe aucune fonction dirigeante chez les Schtroumpfs, mais son savoir-faire est bel et bien utilisé dans les choix stratégiques.

Courtois ne cache pas sa volonté de grandir avec Genk. "Genk est un club bien géré aujourd'hui", lance le gardien du Real Madrid en faisant l'éloge de la direction. "Mais notre objectif est de faire mieux"

"Il suffit de voir ce que le Club de Bruges a réalisé ces dix dernières années en Belgique et en Ligue des champions", poursuit Courtois dans De Standaard. "Le Club de Bruges est l'exemple à suivre en Belgique. Aussi pour Genk".

Courtois veut continuer à miser sur une recette qui a fait ses preuves avec Genk. "À Genk, l'accent est mis sur la formation des jeunes et sur le développement de jeunes joueurs. C'est important pour moi".



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"J'y ai moi-même été formé", affirme Courtois, une évidence. "Tout comme Kevin De Bruyne, par exemple. Mais nous voulons apporter plus de régularité dans les performances et, à l'avenir, lutter structurellement pour le titre de champion de Belgique".