Kevin De Bruyne retrouve Manchester City ce soir avec Naples. Le milieu de terrain s'est confié sur ses liens avec les dirigeants de son ancien club.

Kevin De Bruyne va retrouver l'Etihad Stadium ce soir en Ligue des champions. Naples se déplace à Manchester pour affronter City, où le milieu de terrain belge a passé dix saisons avant de rejoindre le championnat italien.

Arrivé en provenance de Wolfsburg en 2015, De Bruyne a remporté six titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions sous les couleurs mancuniennes. Il a porté le brassard de capitaine sous les ordres de Pep Guardiola.

"C'est mon club"

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, le Diable Rouge a révélé la nature de ses discussions avec les dirigeants de Manchester City. "C'est mon club ! J'adore les propriétaires. Nous avons parlé de beaucoup de choses en dehors du football. J'ai même discuté avec Khaldoon Al Mubarak de la manière d'acheter un club. Il y a beaucoup de possibilités pour la suite".

Du mal à Naples

Le Belge, qui avait rejoint Manchester à l'âge de 24 ans, y a passé une grande partie de sa vie de famille. À Naples, la situation est différente. De Bruyne ne serait pas à l'aise sur le plan tactique, dans un football différent de celui qu'il a connu en Angleterre.

Lire aussi… "Je trouve ça inacceptable" : Kevin De Bruyne furieux contre la presse italienne›

"Je n'ai que de l'affection pour ce club et cela ne changera jamais ! Toutes ces personnes qui, pendant dix ans, ont été exceptionnelles avec moi et ma famille, c'est ce qui compte le plus pour moi", a expliqué le milieu de terrain napolitain.