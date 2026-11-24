Plusieurs chocs étaient au programme en Ligue des Champions ce soir. Manchester City recevait le Napoli et est parvenu à éviter la défaite, tandis que le Real Madrid a été mené avant d'écraser le PSV Eindhoven.

Les retrouvailles entre Manchester City et Kevin De Bruyne ont bien failli tourner à l'avantage de ce dernier et du Napoli. Alors que le score était de 0-0 à la pause, tout s'est en effet accéléré après la mi-temps avec un premier but signé Rasmus Hojlund à la 55e (0-1).

Les Citizens ont ensuite réagi via Ayoub Bouaddi à la 67e : l'international marocain a été servi par Jeremy Doku, qui avait débuté sur le banc mais est rentré à la 55e minute et aura donc rapidement été décisif. Une passe décisive calme et précise du Diable Rouge, pour le premier but de la carrière de Bouaddi.

Jérémy Doku offre un caviar à Ayyoub Bouaddi qui remet les deux équipes à égalité ! 🤝🇧🇪 #RTLsports https://t.co/Ok2p3e0MSH — RTL sports (@RTLsportsbe) November 24, 2026

Le Napoli va cependant reprendre l'avantage via un certain... Noa Lang : en conflit ouvert avec ses supporters, le Néerlandais peut exulter (76e, 1-2). Mais Manchester City finira tout de même par aller chercher un point via Rayan Cherki (86e, 2-2).

Manchester City descend à la 6e place de Champions League (10 points), et sera donc à la portée du Club de Bruges en cas d'exploit ce mercredi face à Liverpool.





Le Real Madrid réagit en seconde période

À Madrid, Santiago Bernabeu a rejoint les vestiaires un peu perplexe : le score était en effet de 0-1 après un penaty transformé par le vétéran Ivan Perisic à la 32e. Mais la "furia" espagnole sévira en seconde période, avec des buts de Valverde, Bellingham, Mbappé (x2) et Vinicius Jr pour finalement l'emporter 5 buts à 1 et garder la tête de la phase de ligue.

Le cauchemar du RC Lens, humilié par Côme lors de la journée précédente à domicile (0-9), a continué : les Français ont été battus au RB Leipzig (3-1), et étaient menés de deux buts après moins de vingt minutes de jeu. Ils sont 33e et loin du top 24, tandis que Leipzig l'intègre.

Côme, justement, a enchaîné et battu d'une courte tête l'AEK Athènes (1-0), grimpant sur la troisième marche du podium de la phase de ligue. Enfin, notons le partage entre Arsenal et le Borussia Dortmund (1-1), qui laisse les deux équipes face au risque de perdre leur place dans le top 8, et la courte victoire du FC Porto à Feyenoord, qui permet aux Portugais de s'installer dans le top 24.