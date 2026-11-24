Deux matchs étaient au programme en première partie de soirée ce mardi en Champions League. Si celui opposant Bodo/Glimt au LASK Linz n'a que peu d'importance pour le FC Bruges, la victoire du Galatasaray contre Aston Villa peut faire les affaires des Blauw & Zwart.

Aston Villa avait remporté son match face au Club de Bruges en ouverture de la campagne de Ligue des Champions, en déplacement au Jan Breydel, et avait ensuite enchaîné avec un 9/9 inaugural. Mais les Villans ont connu un coup d'arrêt avant la trêve, avec une première défaite qui les a au final laissés à égalité de points avec Bruges.

Et ce mardi soir, en déplacement au Galatasaray, Aston Villa a subi sa deuxième défaite d'affilée dans cette phase de ligue, s'inclinant 1-0 face aux Turcs. Le seul but du match est tombé dans le dernier quart d'heure des oeuvres de Deniz Gül (77e).

Même un match nul peut suffire à Bruges pour dépasser Aston Villa

Cela signifie qu'Aston Villa, qui est actuellement à la 7e place de la phase de ligue, reste calé à neuf points. Le Club de Bruges, qui reçoit Liverpool ce mercredi, a donc un coup à jouer : une victoire, bien sûr, propulserait les Blauw & Zwart trois points devant le club de Birmingham (et devant Liverpool).

Mais même un match nul suffirait pour dépasser Aston Villa, qui sortirait alors du top 8. Il faut bien sûr prendre en compte des inconnues, à savoir les résultats des équipes à 9 et 8 points, dont certaines jouent ce soir, mais voir une équipe à égalité de points avec Bruges perdre des points est déjà une bonne nouvelle.

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L'autre rencontre de cette première partie de soirée européenne voyait Bodo/Glimt recevoir le LASK Linz. Le score est longtemps resté vierge, jusqu'à un but des Norvégiens à la 90e+2, qui leur permet de grimper à la 16e place et de s'accrocher au top 24.