Bon nombre de joueurs sont aujourd'hui fâchés avec les protège-tibias. Matias Fernandez Pardo l'a rappelé en poussant son cas à l'extrême.

Jusqu'ici, Matias Fernandez-Pardo a été relativement épargné par les blessures. Depuis le début de l'année civile, il n'a par exemple été retenu à l'infirmerie que pour un seul et unique match.

Pourtant, en Angleterre, MFP fait parler de lui pour ses protège-tibias. Leur taille minuscule est même décriée par certains comme de l'inconscience en Angleterre.

Des protèges-tibias...qui ne protègent plus vraiment

L'influenceuse belge Celine Dept l'a encore mis en avant à l'occasion du match de Newcastle contre Arsenal : Fernandez-Pardo a exhibé ses protections...de la taille d'un sparadrap.

La taille des protèges-tibia de Fernandez-PARDO 🇧🇪. 😳🤏 https://t.co/RnBZHQSq97 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 23, 2026

Il n'est toutefois pas une exception. De nos jours, beaucoup de joueurs sont assez peu enclins à mettre des protège-tibias aussi volumineux que ceux d'il y a quelques années.





Nathan De Cat en est un autre exemple : avec ses protège-tibias tout aussi minuscules dans ses chaussettes retroussées, l'ancien Anderlechtois avait fait tiquer Besnik Hasi et Vitor Bruno.