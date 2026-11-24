Dix mois après cette fameuse finale entre le Sénégal et le Maroc, le Tribunal arbitral du sport a tranché : ce sont bien les Lions de la Teranga qui sont déclarés vainqueurs.

Le 18 janvier, au terme d'un match chaotique où plusieurs de leurs joueurs avaient quitté le terrain pour protester contre une décision arbitrale, le Sénégal avait remporté la CAN au détriment du Maroc, pays organisateur.

Sauf qu'en mars dernier, le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) avait déchu le Sénégal de son titre, sacrant le Maroc sur tapis vert. Les Lions de l'Atlas déposé un recours en invoquant les articles 82 et 84 du règlement de la CAN, qui stipulent qu'une équipe quittant le terrain sans l'autorisation de l'arbitre est déclarée perdante par forfait.

Le TAS pas de cet avis

Une décision cassée aujourd'hui par le Tribunal arbitral du sport de Lausanne, qui a rendu sa décision "à l'unanimité" et rend donc son titre à l'équipe sacrée sur le terrain.

"Après avoir examiné les arguments des deux parties, le collège arbitral a estimé que la décision de l'arbitre de reprendre ou d'arrêter le match relevait de sa seule compétence", explique le TAS dans le communiqué officiel.



"En sifflant pour relancer le match, l'arbitre a considéré que les conditions nécessaires à la reprise du match étaient réunies : les deux équipes étaient de retour sur le terrain et avaient toutes deux exprimé leur volonté de reprendre la partie", peut-on encore lire.