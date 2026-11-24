La grève nationale en Grèce ne perturbera pas le voyage des joueurs d'Anderlecht. Les Mauves prendront l'avion mercredi pour leur rencontre face à l'OFI.

Anderlecht ne devra pas revoir son programme de voyage pour son déplacement européen à l'OFI Crète. Selon les informations de La Dernière Heure, le vol des Bruxellois pourra se poser mercredi à Héraklion, malgré le mouvement social annoncé en Grèce pour cette journée du 25 novembre.

Anderlecht partira mercredi

La direction du Sporting avait étudié la possibilité de faire voyager ses joueurs dès mardi soir. Un départ anticipé aurait permis au groupe de rejoindre son hôtel avant le début de la grève et d'éviter de devoir modifier sa préparation à la dernière minute.

Les revendications des syndicats grecs portent sur le pouvoir d'achat et les salaires. Plusieurs professions se joindront au mouvement. Des perturbations sont prévues dans le transport aérien.

700 Anderlechtois attendus en Crète

700 supporters d'Anderlecht ont prévu de faire le déplacement sur l'île grecque. Certains ont cherché des solutions pour adapter leur voyage en fonction des éventuelles annulations de vols.



Le personnel d'Anderlecht pourra conserver le programme établi pour cette semaine européenne. Le club évitera une nuit supplémentaire en Grèce et pourra préparer son rendez-vous.