La fédération a dévoilé les désignations arbitrales pour le week-end prochain. L'homme en noir dépêché pour le match entre le Standard et le Club de Bruges fait déjà couler beaucoup d'encre.

Le département arbitral a tranché : c'est bien Bram Van Driessche qui sera en charge des débats entre le Standard et le Club de Bruges ce dimanche. Une décision qui ne laisse pas indifférent en bords de Meuse.

C'est que Van Driessche avait été au centre d'une phase importantissime à Sclessin il y a huit ans. Une phase qui a privé le Standard du titre pour faire pencher la balance entre le Club de Bruges.

Le Standard s'en souvient comme si c'était hier

À l'époque, les Rouches de Ricardo Sa Pinto réalisaient une remontée exceptionnelle dans les Playoffs et pouvait encore dépasser le Club de Bruges d'Ivan Leko, auteur d'une fin de saison assez moyenne.

Les deux équipes s'affrontaient à Liège pour un match décisif. Jelle Vossen avait répondu juste avant la pause à l'ouverture du score précoce de Konstantinos Laifis. Et c'est justement cette égalisation qui avait tant fait parler.

Ruud Vormer pour faire basculer la course au titre

Dans son tacle glissé pour éviter l’intervention défensive d’Uche Agbo, Ruud Vormer touche clairement le ballon du bras, le remet dans le sens du jeu et le sert à Vossen qui n’a plus qu’à ponctuer. Le VAR interpelle l’arbitre pour l'inciter à annuler le but. Mais contre toute attente, Bram Van Driessche était resté sur sa position, validant le but.





Le score n'évoluera plus, permettant à Bruges d'être sacré à l'issue des Playoffs. Depuis, Bram Van Driessche a plus d'une fois arbitré le Standard, notamment à Sclessin. Mais ce week-end, c'est la première fois qu'il sera à nouveau au sifflet d'un Standard - Club de Bruges. Les commentaires vont déjà bon train, la pression sera maximale.