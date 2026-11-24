Mamadou Diakhon a retrouvé du temps de jeu à Malines, mais Ivan Leko n'a pas oublié son geste controversé. L'entraîneur du Club de Bruges a de nouveau mis son joueur en garde.

À l'approche du match de championnat contre Anderlecht, Diakhon avait quitté l'entraînement après avoir appris qu'il ne serait pas titulaire. L'ailier avait été sanctionné sur le plan disciplinaire : il ne figurait pas sur la feuille de match contre Anderlecht. Avant la reprise du championnat, Leko avait expliqué que Diakhon n'avait plus le même statut à ses yeux.

Diakhon figurait dans le groupe pour le déplacement face au KV Malines et il est monté au jeu un quart d'heure de la fin. Pourquoi Leko lui a-t-il accordé cette chance ? "C'est simple. Je voulais remplacer Félix Lemaréchal. Mamadou est un ailier sous contrat avec le club", constate l'entraîneur du Club.

Diakhon, le remplaçant logique

"Je l'ai déjà dit : nous sommes tous des êtres humains. J'avais besoin d'un ailier gauche, j'ai donc aligné un ailier gauche." Virgili étant blessé, Diakhon représentait l'option la plus évidente pour Leko.

Leko met Diakhon en garde : cela ne veut pas dire que tout est redevenu rose entre eux. "Il sait qu'il devra travailler dur pour reconquérir mon cœur. Si tu donnes tout, tu es dans mon cœur et je te protège."

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Cette protection ne s'applique plus totalement. "Si tu dépasses les limites, tu deviens tout petit (Leko fait un geste en le racontant, ndlr.) et tu dois travailler dur pour revenir dans mon cœur."