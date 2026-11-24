Depuis plusieurs mois déjà, le retour de Romelu Lukaku est sur toutes les lèvres. Comme joueur et puis comme guide de la jeunesse du Sporting ? Jean Kindermans a évoqué le sujet.

Au milieu des changements incessants dans sa structure, Anderlecht a accueilli plusieurs anciens de la maison. Le retour de Jean Kindermans était très attendu, c'est désormais celui de Romelu Lukaku qui agite la communauté mauve.

Les deux hommes seront-ils réunis pour guider les talents de demain après que Big Rom ait déjà profité des conseils avisés du formateur ? A l'image d'un Vincent Kompany, il est presque impensable de ne voir Lukaku débarquer 'que' comme un simple joueur.

Quel rôle pour Lukaku ?

"Je ne fais pas de plans à long terme", avance d'abord Kindermans au micro de DAZN. "Je sais où nous voulons aller avec notre centre de formation. Je vais m'y dédier à 200% aux côtés d'une équipe extrêmement compétente".

L'homme fort de Neerpede confirme tout de même que les plans de Lukaku influeront forcément sur ceux du Sporting : "Combien de temps allons-nous encore faire ça ? C'est Romelu qui décidera".

En contact régulier avec Kindermans

Beaucoup de questions subsistent encore quant au rôle exact de Big Rom, si son retour se confirme bel et bien : "Comme beaucoup de joueurs de son âge, il pense à sa reconversion. On en parle régulièrement. Romelu est un véritable passionné de football, je ne le vois pas faire autre chose".





Jean Kindermans passera-t-il le flambeau à Lukaku après avoir lui-même lancé sa carrière de joueur ? "Ce serait beau, mais je dois aussi trouver du temps pour mes petits-enfants", sourit-il.