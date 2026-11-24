Le Club de Bruges dispute l'un des, si pas le plus beau match de sa saison ce mercredi. Une vraie rencontre de gala au Jan Breydel contre Liverpool, un club avec lequel les Blauw & Zwart ont une réelle connexion historique. De par ses résultats précédents, Bruges s'est également donné le luxe de pouvoir savourer ce match avec un peu moins de pression que prévu, mais cela ne signifie pas que les Gazelles n'ont pas d'ambition.

Qui l'eut cru ? Après quatre rencontres dans cette phase de ligue, le Club de Bruges et le FC Liverpool ont... le même nombre de points (9), et les Reds ne devancent les Blauw & Zwart qu'à la faveur de leur nombre de buts marqués (14 contre 11). Une victoire ce mercredi, et Bruges passera donc devant Liverpool, tant en s'installant dans le top 8 de la Ligue des Champions.

Tout le monde en rêve au Jan Breydel, mais ce classement après quatre journées permet aussi de savourer ce match pour ce qu'il est : une belle soirée de football en perspective. "Dès le tirage, tout le monde en parlait : cela doit être "le" match", reconnaît Ivan Leko. "On connaît l'histoire : les finales européennes, la connexion entre nos supporters".

Ivan Leko voit Bruges gagner "une ou deux fois sur 10"

L'entraîneur croate va plus loin, estimant que le FC Bruges aspire à être "un Liverpool de Belgique". Mais tout ce contexte doit laisser place au jeu mercredi, et sur ce plan, les Brugeois ne seront pas là pour signer des autographes. "Nous sommes parvenus à prendre un peu de recul par rapport à tout ça, grâce à notre expérience dans cette compétition", assure Leko dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

L'objectif sera donc de tenter de reproduire l'une des superbes performances passées, face à l'Inter Milan ou contre le Racing Lens. "Je l'ai toujours dit : nous sommes là pour être acteurs dans cette compétition", insiste le coach brugeois. "Bien sûr, nous savons à quoi nous faisons face : notre adversaire paie 100, 120 millions d'euros pour un joueur".

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Mais les Blauw & Zwart n'ont, comme le dit très bien leur entraîneur, "pas grand chose à perdre" avec le matelas de points déjà acquis. "Sur papier, c'est très difficile. Mais c'est du football. En basket ou en handball, la meilleure équipe gagne toujours ; pas en football", souligne Ivan Leko. "Tu peux gagner ce match une ou deux fois sur dix. Alors pourquoi pas demain ?".