Simon Mignolet n'a pas regretté une seule seconde sa décision de mettre un terme à sa carrière de joueur. L'ancien gardien du Club de Bruges admet avoue avoir été plus loin que ce que son corps ne lui permettait.

A son départ de Bruges, il était question de boucler la boucle à Saint-Trond. Mais Simon Mignolet a dû se rendre à l'évidence : “Je me suis un peu menti ces deux dernières années. Je pensais : ça peut encore aller, ça doit encore pouvoir aller !”, raconte Mignolet. Mais chaque fois qu'il retapait dans un ballon après une période de repos, il sentait que son corps ne suivait plus. “C'était une décision sage d'arrêter. D'un point de vue médical, cela aurait même été plus intelligent de le faire plus tôt.”

Son corps le lâchait de plus en plus souvent

Mignolet estime qu'il n'aurait plus pu continuer à plein régime. “Sur cent jours, j'aurais probablement été blessé pendant quarante d'entre eux.” Sa dernière saison au Club de Bruges a été particulièrement difficile : il n'était en forme que la moitié du temps. Le nouveau défi à la fédération est donc arrivé au bon moment.

Au Club, il n'a jamais été question d'une prolongation de contrat. Avec le recul, Mignolet comprend que son état médical plaçait le staff face à une décision difficile. “Les fois où j'étais sur le terrain, j'ai été au niveau jusqu'au dernier jour. En ce sens, j'ai tout donné.”

Toujours des questions sur la rotation des gardiens

La très commentée rotation avec Nordin Jackers est également évoquée dans cet entretien accordé à Humo. Mignolet reste opposé à l'alternance entre les gardiens. “J'ai toujours dit que faire tourner les gardiens n'était jamais un choix intelligent, surtout pour un gardien. Je maintiens cette position.” Il affirme ne toujours pas vraiment savoir pourquoi le staff technique de Nicky Hayen avait opté pour ce système.



“Je devais à chaque fois faire le ping-pong entre l'entraîneur et la direction”, raconte-t-il au sujet des explications qu'il avait reçues. Il n'a toutefois gardé aucune rancune envers Hayen. “À ce stade de ma carrière, je n'étais plus du tout rancunier. Cela ne m'est pas resté, j'étais au-dessus de ça.”