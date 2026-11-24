Les résultats s'améliorent pour Philippe Clement à Norwich City. L'entraîneur belge, qui officie en deuxième division anglaise, n'écarte pas l'idée de revenir un jour travailler en Belgique.

Il y a quelques semaines, Philippe Clement était sur la sellette à Norwich City. Le début de championnat était loin d’être convaincant. Notre compatriote semblait perdre le soutien du vestiaire.

Entre-temps, Norwich a remporté ses quatre derniers matchs de championnat. The Canaries sont remontés à la douzième place du classement ét se rapprochent à nouveau du haut de tableau en Championship.

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Clement est à nouveau solidement installé sur le banc de Carrow Road. Mais l’entraîneur n'exclut pas un retour en Belgique et en Jupiler Pro League.



"Je ne l'exclus pas", a déclaré Clement à Sporza. "Mais il faudrait que le Club de Bruges vienne frapper à ma porte. Bruges est mon club de cœur. Il y a encore beaucoup de personnes au sein du club avec lesquelles j'ai un lien étroit".

Philippe Clement a un objectif très clair

Clement souhaite se concentrer sur Norwich. "L'objectif est clair. Je veux à terme emmener le club en Premier League. C'est ma priorité. Je ne veux pas trop planifier la suite".