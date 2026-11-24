Kevin De Bruyne s'en est pris à la presse italienne lors de sa conférence de presse à Manchester. Le Belge n'accepte pas les attaques contre sa famille.

Kevin De Bruyne n'a pas que parlé de football lors de sa conférence de presse à Manchester. Le milieu de terrain de Naples a tenu à mettre les choses au clair concernant sa vie privée, devenue un sujet de discussion dans les médias italiens.

De Bruyne dénonce les attaques contre sa famille

Le Diable Rouge a découvert l'ampleur de la polémique lors de son passage en Belgique. "Quand j'étais en Belgique, j'ai reçu des mauvaises réactions, tout comme ma femme et ma famille", a-t-il expliqué. La publication de certaines images l'a contrarié.

"Des photos de ma maison ont été publiées. Je trouve ça inacceptable. Vous ne connaissez rien de ma vie et vous n'avez pas à en savoir plus. Les personnes qui travaillent avec moi savent qu'elles ne doivent rien dire à ce sujet".

Des relations tendues avec la presse italienne

De Bruyne n'a pas apprécié la manière dont la presse italienne a relayé les propos de sa femme, Michèle Lacroix. Selon lui, certaines déclarations ont été sorties de leur contexte. "Si vous lisiez l’article dans son intégralité, ce que personne d’entre vous n’a fait, vous comprendriez ce qu’elle veut dire".

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La relation entre Kevin De Bruyne et la presse italienne est compliquée. Le Diable Rouge avait critiqué la façon de jouer en Italie et n'hésite pas à dire ce qu'il pense devant les journalistes.