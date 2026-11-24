Les clubs belges pourraient réaliser une belle opération sur la scène européenne cette semaine. Selon les projections de Football Meets Data, la Belgique devrait récolter 1,200 point au coefficient UEFA grâce aux performances de ses cinq représentants. Un bilan qui placerait notre pays à la troisième place européenne cette semaine, derrière l'Espagne et l'Angleterre.

Seules l'Espagne et l'Angleterre devraient faire mieux, selon les prévisions. Les clubs espagnols pourraient rapporter 1,375 point, contre 1,222 point pour les clubs anglais. La Belgique partagerait ainsi la troisième place avec le Portugal et la Turquie, également crédités de 1,200 point.

Cinq clubs belges peuvent rapporter des points

Ces prévisions concernent les rencontres européennes programmées du 24 au 26 novembre. La Ligue des Champions et l'Europa League disputeront leur cinquième journée, tandis que la Conference League en sera à sa quatrième.

La Belgique compte encore cinq représentants sur la scène européenne, qui pourraient donc contribuer à cette belle récolte de points.

Fait intéressant, la France, l'Allemagne et l'Italie devraient également faire moins bien que la Belgique, selon Football Meets Data. Ces trois nations sont créditées de 1,142 point chacune. Les Pays-Bas et le Danemark suivent avec 1,000 point.

Une semaine importante pour le coefficient UEFA de la Belgique

Ces chiffres restent évidemment des prévisions et non des points déjà acquis. Pour établir ses projections, Football Meets Data se base sur les résultats les plus probables des différentes rencontres. Si tous les clubs belges venaient à s'imposer, le nombre de points récoltés pourrait être encore plus important.





Le football belge dispose donc d'une belle occasion de progresser au classement des coefficients UEFA. Avec cinq clubs encore engagés, une bonne semaine européenne pourrait non seulement permettre à la Belgique de récolter de précieux points, mais aussi de renforcer sa position sur le long terme.