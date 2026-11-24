Liverpool a dévoilé sa liste pour le déplacement au Club de Bruges de demain soir. Deux blessés importants manquent à l'appel.

Après avoir décollé de l'aéroport John Lennon sur le temps de midi, la délégation de Liverpool a atterri il y a quelques minutes à Ostende. Les Reds ont ensuite dévoilé le groupe qui a fait le voyage.

The Reds are heading to Belgium 📸 View our full gallery here: https://t.co/vTUZaruvSu https://t.co/1rUXCj2MV1 — Liverpool FC (@LFC) November 24, 2026

22 joueurs sont de la partie pour le match en Venise du Nord. Outre l’arrière droit Conor Bradley, le défenseur central Giovanni Leoni et l’attaquant Hugo Ekitiké (tous trois absents de longue date), deux forfaits sont à déplorer.

Liverpool loin d'être au complet

Les Néerlandais Cody Gakpo et Ryan Gravenberch sont en effet retenus à l'infirmerie. Le premier cité s’est blessé au mollet lors de la trêve internationale avec les Pays-Bas et avait déjà manqué le match de Premier League du week-end dernier contre Manchester United.

Gravenberch n'est quant à lui pas suffisamment remis de la blessure au talon qui le faisait déjà souffrir avant la trêve. Ce sont donc deux cadres de l'équipe qui sont sur la touche.

Une 'chance' pour le Club de Bruges ? Sans pousser à se réjouir de la blessure de qui que ce soit, les Blauw en Zwart voudront en profiter pour signer un exploit et une quatrième victoire consécutive dans cette campagne.