Simon Mignolet comprend la décision de Romelu Lukaku de faire ses adieux aux Diables Rouges. Le manager technique de la fédération belge de football et ancien coéquipier de l'attaquant ne veut rien lui reprocher. Au contraire, selon Mignolet, la porte restera ouverte pour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale.

L'annonce de Romelu Lukaku, après les matchs internationaux contre l'Italie et la France, n'a pas été une surprise. Mignolet raconte que l'attaquant s'était adressé au groupe de joueurs à plusieurs reprises par le passé, mais que cette fois, la discussion avait duré un peu plus longtemps que d'habitude. "On sentait que cela concernait autre chose. Nous envisagions ce qui pouvait se passer", a-t-il confié à HLN.

Mignolet veut laisser du temps à Lukaku

Il n'y a pas eu de longue discussion avec le groupe. Lorsque Lukaku a quitté le vestiaire, les contrôleurs antidopage étaient déjà prêts et le sélectionneur devait s'adresser à son groupe. De plus, il n'y avait pratiquement pas de temps pour évoquer sa décision. À ce moment-là, Mignolet ne savait pas ce qui avait été dit.

Il ne reproche rien à Lukaku. "Nous respectons et acceptons la décision de Romelu", explique-t-il. Selon Mignolet, ce n'était pas le bon moment pour l'appeler et exiger des explications. "Il faut laisser quelqu'un dans son idée, car ce n'était pas une décision facile pour Romelu. Le pousser, lui poser des questions ou insister pour savoir ce qui avait été dit voudrait dire que nous n'acceptons pas sa décision."

Mignolet a repris contact personnellement avec son ancien coéquipier. Il a envoyé un message à Lukaku et a réagi sur les réseaux sociaux à ses adieux. Il n'a pour l'instant pas reçu de réponse. "Nous devons laisser ce temps à Romelu", souligne t-il.

La porte reste ouverte pour le meilleur buteur de l'histoire

Pour Mignolet, le fait que Lukaku n'ait pas fait ses adieux au groupe lors d'une longue discussion n'est pas une raison de le pointer du doigt. "Romelu est une légende du football belge, notre meilleur buteur, quelqu'un que nous aimerons toujours avoir avec nous. S'il devait regretter sa décision à l'avenir, la porte sera toujours ouverte."



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Mignolet établit à ce sujet la comparaison avec Kevin De Bruyne. Si ce dernier décidait lui aussi de ne plus jouer pour l'équipe nationale, la fédération devrait respecter ce choix, selon l'ancien gardien.

En tant que manager technique, Mignolet se penche sur les conséquences sportives de la nouvelle approche sous Vincent Mannaert. La victoire est au centre des préoccupations. Il comprend que les jeunes joueurs reçoivent parfois moins de temps de jeu, mais juge ce choix logique. Selon lui, il était plus important de battre l'Allemagne en quart de finale et d'atteindre le Final Four que d'accorder quelques minutes à chacun. "Je préfère avoir cet état d'esprit de gagnant. Je comprends que le sélectionneur joue pour gagner".