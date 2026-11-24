Vous n'avez pas pu passer à côté : la semaine passée, le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps, Grand Theft Auto 6, est sorti. La majorité des joueurs de football y passent une bonne partie de leur temps libre, comme Adriano Bertaccini l'a reconnu après Anderlecht-OHL.

Mais est-il possible que ces sessions répétées de jeux vidéos, souvent tardives, affectent les performances des joueurs ? C'est en tout cas l'avis de certains spécialistes, qui recommandent aux entraîneurs et aux clubs d'y être attentifs.

L'absence de Lamine Yamal ce mercredi en Ligue des Champions, cependant, n'est a priori pas liée à une utilisation excessive de GTA 6 - ou à une envie de "sécher" un match peu intéressant en Azerbaïdjan pour continuer à vivre les aventures de Jason et Lucia à Vice City.

Lamine Yamal absent pour cause de GTA 6 ?

C'est pourtant la rumeur folle qui semble s'être répandue sur les réseaux, au point où en toute fin de conférence de presse, un journaliste (azéri ?) a tenu à poser une toute dernière question à Frenkie De Jong. "Est-ce que vrai que Lamine Yamal rate le match parce qu'il préfère jouer à GTA 6 ?", a-t-il ainsi lancé.

🫠 𝐃𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐥𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐢́𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐞𝐫 Así ha sido la reacción de Frenkie de Jong al escuchar la pregunta sobre si Lamine Yamal no ha viajado a Bakú para jugar al GTA VI https://t.co/3CQQ3Q9GtE — Diario SPORT (@sport) November 24, 2026

Totalement pris au dépourvu, le milieu de terrain du Barça, hilare, a répondu : "Bien sûr que non", avant de quitter la sale de presse, tout aussi décontenancée que lui par cette question un peu loufoque.





Quoi qu'il en soit, cette absence de Yamal va permettre à Jesse Bisiwu, le jeune talent belge arrivé l'été dernier au FC Barcelone, de recevoir sa chance. Il fait partie du groupe catalan qui a fait le déplacement pour défier le Sabah FC.