Huit ans après le lancement de l'opération Zéro, le fisc n'a récupéré que 42 millions d'euros sur les près de 140 millions réclamés. Le volet fiscal de ce vaste scandale de fraude et de blanchiment d'argent dans le football belge est loin d'être terminé.

Depuis 2018, l'Inspection spéciale des impôts a procédé à environ 140 millions d'euros de redressements fiscaux, écrit De Tijd. Quatorze des dix-huit clubs de première division étaient concernés. De nombreux clubs et autres suspects contestent les réclamations ou espèrent que certains dossiers seront prescrits.

Encore des dizaines de millions à récupérer

Selon Steven Matheï, député CD&V à la Chambre, 47 dossiers fiscaux sont en cours. Il demande au fisc d'agir plus fermement. "Là où le fisc a procédé à des saisies ou fait appel à un huissier, près de 9 euros sur 10 ont été récupérés", explique-t-il.

Sur le plan pénal, le dossier traîne. Sur la cinquantaine de suspects, une large majorité a conclu une transaction avec la justice. Dans trois grandes affaires pénales, aucune décision définitive n'a été rendue et certaines personnes concernées pourraient invoquer la prescription ou le dépassement du délai raisonnable.

De nouvelles règles pour les agents en préparation

Matheï avertit que les contrôles des clubs de football auraient cessé après 2023 et que les signalements de transactions suspectes ont fortement diminué. Il souhaite que les autorités renforcent à nouveau le contrôle du secteur. Du côté du football, on affirme que la conformité fiscale des clubs s'est améliorée.

Lire aussi… La Belgique pourrait réaliser une excellente opération cette semaine en Europe›

Les agents de joueurs ne sont pas soumis à la législation belge contre le blanchiment d'argent. Matheï souhaite que ça change rapidement et veut rendre leur enregistrement obligatoire, sans attendre l'entrée en vigueur des nouvelles règles européennes en 2029.