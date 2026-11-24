Le Tribunal Arbitral du Sport a fait éclater une nouvelle petite bombe dans le football africain concernant la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors que la victoire finale avait été accordée par la CAF sur tapis vert au Maroc, pays organisateur, suite aux débordements lors de la finale et au comportement des joueurs sénégalais, qui avaient quitté le terrain, le TAS a décidé de rendre son titre au Sénégal.

Un verdict qui replace donc le sportif au centre du débat et refait du Sénégal, sacré au bout du suspens aux tirs au but, le vainqueur de la CAN 2025. La décision initiale de la CAF, qui s'était appuyée sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN stipulant qu'une équipe quittant le terrain sans l'autorisation de l'arbitre est déclarée perdante par forfait, a donc été jugée nulle et non-avenue.

"En sifflant pour relancer le match, l'arbitre a considéré que les conditions nécessaires à la reprise du match étaient réunies : les deux équipes étaient de retour sur le terrain et avaient toutes deux exprimé leur volonté de reprendre la partie", concluait notamment le TAS.

Sans surprise, la fédération marocaine de football, de son côté, n'est pas d'accord avec ce nouveau retournement de situation. La FRMF a ainsi publié un communiqué afin de faire savoir sa ferme intention d'aller en appel de cette décision pour défendre ses intérêts.

Le communiqué de la fédération marocaine

"La Fédération royale marocaine de football a pris note de la décision de la Cour d’arbitrage du sport, rendue aujourd’hui, mardi 24 novembre 2026, dans la ville suisse de Lausanne, concernant le recours introduit par la Fédération sénégalaise de football contre la décision du Comité d’appel de la Confédération africaine de football, concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025", commence la fédération.

"Dans ce cadre, la Fédération royale marocaine de football exprime son étonnement et sa protestation face à la non-prise en compte de sa demande visant à tirer les conséquences juridiques nécessaires des pratiques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale, notamment au regard des contacts dont l’existence a été confirmée entre l’arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant le prononcé de la décision", continue le communiqué marocain.





"La Fédération royale marocaine de football relève également que cette décision n’a pas tenu compte de l’orientation récemment consacrée tant par l’International Football Association Board (IFAB) que par la Fédération internationale de football (FIFA), concernant le fait pour des joueurs de quitter le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ainsi que les responsabilités et les sanctions disciplinaires qui en découlent. En conséquence, la Fédération royale marocaine de football confirme sa détermination à emprunter toutes les voies de recours juridiques disponibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport".