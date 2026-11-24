Le pire se confirme : quatre mois d'indisponibilité pour un ancien Diable !
L'Ajax pourrait avoir payé cher sa large victoire contre l'ADO La Haye (3-0). Jorthy Mokio a été contraint de quitter la pelouse sur blessure en fin de rencontre. L'international congolais de 18 ans avait pourtant inscrit un but un peu plus tôt dans le match.
Quatre mois d'indisponibilité pour Mokio
Comme redouté par l'Ajax, le verdict est lourd pour Jorthy Mokio, sorti blessé ce week-end à l'occasion de la victoire 3-0 contre l'Ado La Haye. Comme l'a confirmé le club amstellodamois, l'international congolais souffre d'une fracture du péroné. Mokio a été opéré aujourd'hui, il devrait être sur la touche pour les quatre prochains mois. Voilà qui stoppe net le Gantois de 18 ans dans sa saison : l'ancien petit prodige des Buffalos était en train de mettre tout le monde d'accord, avec même déjà quatre buts depuis le début de la saison. Rendez-vous à la fin du mois de mars.
Jorthy Mokio successfully underwent surgery today for the fibula fracture he sustained last Sunday. The midfielder is expected to be unavailable for the next four months. Get well soon, Jorthy! 🫶 https://t.co/L0VfzRYG62— AFC Ajax (@AFCAjax) November 24, 2026
L'Ajax pourrait avoir payé cher sa large victoire contre l'ADO La Haye (3-0). Jorthy Mokio a été contraint de quitter la pelouse sur blessure en fin de rencontre. L'international congolais de 18 ans avait pourtant inscrit un but un peu plus tôt dans le match.
Jorthy Mokio a été victime d'un violent contact avec Sekou Sylla à la 80e minute et n'a pas été en mesure de poursuivre la rencontre. Comme l'Ajax avait déjà effectué ses cinq changements, les Amstellodamois ont été contraints de terminer le match à dix.
Míchel Sánchez craint une blessure sérieuse pour Jorthy Mokio
"Cela semble sérieux. Nous allons effectuer des examens et espérer que ce soit moins grave que prévu, mais il semble que nous devrons nous passer de Jorthy Mokio pendant un certain temps", a déclaré Míchel Sánchez, l'entraîneur de l'Ajax. Le technicien espagnol n'a pas non plus caché son inquiétude devant les médias néerlandais.
La faute a également provoqué l'indignation d'Arnold Bruggink, consultant pour ESPN. "Si vous demandez à des footballeurs ce qu'ils en pensent, ils vous diront tous qu'il s'agit d'une très vilaine faute", a-t-il estimé. Arnold Bruggink a également jugé incompréhensible que Sekou Sylla n'ait reçu aucun carton.
Deux rencontres importantes menacées pour Jorthy Mokio
Cette blessure tombe particulièrement mal pour l'Ajax. Les Amstellodamois affronteront le FC Thoune jeudi en Conference League, avant de se déplacer sur la pelouse du Feyenoord dimanche pour le Klassieker. Jorthy Mokio risque donc de manquer ces deux rendez-vous importants.
Le Belgo-Congolais avait pourtant été l'un des meilleurs joueurs de son équipe face à l'ADO. Auteur du deuxième but de la rencontre, Jorthy Mokio compte désormais quatre réalisations en championnat cette saison. L'Ajax s'est finalement imposé 3-0 et occupe la deuxième place du classement, à un point du leader, le PSV.
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