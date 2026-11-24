Le pire se confirme : quatre mois d'indisponibilité pour un ancien Diable !

L'Ajax pourrait avoir payé cher sa large victoire contre l'ADO La Haye (3-0). Jorthy Mokio a été contraint de quitter la pelouse sur blessure en fin de rencontre. L'international congolais de 18 ans avait pourtant inscrit un but un peu plus tôt dans le match.