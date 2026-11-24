Le Standard va mieux avec sept points pris sur neuf. Les Liégeois peuvent-ils rivaliser avec le Club de Bruges ? La question divise dans La Tribune.

Septième du championnat avec 18 points en 12 journées, le Standard de Liège retrouve des couleurs. Les Rouches viennent de prendre sept unités sur neuf possibles et peuvent regarder vers le haut du classement. La réception du Club de Bruges permettra de mesurer les progrès accomplis ces dernières semaines.

C'est la manière qui a retenu l'attention de Nordin Jbari. Lundi soir, dans La Tribune, l’ancien international belge a apprécié la capacité des Liégeois à imposer leur rythme plutôt qu'à s'adapter à celui de leur adversaire.

Jbari apprécie le changement

"Le Standard n'a pas laissé Lommel produire son jeu", relève le consultant. En allant chercher leurs adversaires plus loin de leur surface, les Rouches se donnent plus de chances de créer le danger sans devoir remonter le terrain.

Un changement qui fait les affaires du secteur offensif. "Lorsque l'équipe est plus haute, les joueurs offensifs sont mieux et ont des possibilités dès qu'ils récupèrent le ballon. Ils défendent enfin vers l'avant", explique le consultant.

Bruges, le vrai test

Bruges aura joué en Ligue des champions contre Liverpool quelques jours plus tôt. Jbari pense que les Liégeois ont les moyens de prendre un point. "Je ne les vois pas gagner mais ils peuvent accrocher un nul".





Si les résultats du Standard se sont améliorés ces dernières semaines, les Liégeois attendent leur première victoire face à un "gros" du championnat. Jusqu'ici, les Rouches n'ont gagné ni contre Charleroi, ni contre La Gantoise, ni contre Genk.