Il y a une différence entre se battre sur un terrain et bien jouer au football. À Anderlecht, cette distinction semble parfois être oubliée. Si l'engagement est évidemment indispensable, il ne peut pas être le seul critère pour obtenir une place de titulaire chez les Mauves. Les qualités techniques doivent également entrer en ligne de compte. Et c'est justement ce qui pose question dans certains choix de Vítor Bruno.

La première période face à OH Louvain en a une nouvelle fois été la parfaite illustration. Anderlecht a éprouvé des difficultés à mettre du rythme dans son jeu et de nombreuses offensives ont été interrompues avant même de devenir dangereuses. Enric Llansana a notamment cristallisé ces difficultés. Le Néerlandais travaille beaucoup, multiplie les courses et remplit correctement ses tâches défensives. Mais dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est une autre histoire.

Enric Llansana apporte trop peu avec le ballon

Enric Llansana ne possède tout simplement pas les qualités techniques nécessaires pour accélérer le jeu, éliminer un adversaire grâce à une bonne passe ou trouver la bonne solution sous pression. Il privilégie souvent la sécurité, mais même dans ce registre, il lui arrive de perdre le ballon ou de manquer de précision dans ses transmissions.

Un milieu de terrain d'Anderlecht doit être capable de faire davantage que récupérer le ballon pour ensuite le rendre à l'adversaire. Il doit également pouvoir faire la différence dans la possession.

Cela ne signifie pas qu'Enric Llansana ne possède pas de qualités intéressantes. Mais celles-ci ne doivent pas automatiquement lui garantir une place de titulaire. Anderlecht a besoin de joueurs capables de prendre des initiatives et de dicter le rythme du jeu.

Thelo Aasgaard a montré, après la pause, en remplaçant Enric Llansana, que d'autres solutions existaient. Le Norvégien possède davantage de qualités techniques, trouve plus rapidement des solutions et peut faire progresser une attaque grâce à une action bien pensée. C'est précisément ce dont Anderlecht a besoin.



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Ludwig Augustinsson également pointé du doigt, des interrogations sur le banc

Ludwig Augustinsson fait lui aussi partie de ces joueurs qui compensent leurs lacunes techniques par leur engagement. Le Suédois se donne toujours à fond, mais son jeu comporte trop d'imprécisions.

Le problème, c'est que Vitor Bruno ne dispose pas d'une alternative convaincante à ce poste. Oleg Reabciuk ne semble pas non plus représenter la solution pour le moment.

Et que dire d'Ilias Koutsoupias ? Où est passé le Grec ? Lui aussi semble occuper une place de moins en moins importante dans les plans de Vitor Bruno. Il existe peut-être des raisons sportives à cette situation, mais il est étonnant de constater qu'Anderlecht exploite si peu ses alternatives pour apporter davantage de technique et de créativité dans l'entrejeu.

Vitor Bruno doit donc se poser une question fondamentale : souhaite-t-il une équipe qui travaille avant tout énormément ou une équipe également capable de produire du beau football ?

À Anderlecht, les deux doivent pouvoir aller de pair. Mais si Enric Llansana continue d'être systématiquement préféré malgré son apport limité avec le ballon, il est légitime de commencer à se demander pourquoi.

L'engagement et l'état d'esprit doivent être des exigences de base, pas des arguments suffisants pour obtenir une place de titulaire. Anderlecht a besoin de véritables footballeurs.