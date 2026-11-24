Vincent Mannaert a parlé de Romelu Lukaku lundi soir à Liège. Le patron de l'Union belge n'écarte pas la possibilité de revoir l'attaquant en sélection.

La prochaine fois que les Diables Rouges se retrouveront, ce sera en mars. D'ici là, Vincent Mannaert ne compte pas solliciter Romelu Lukaku pour le convaincre de revenir sur sa décision. Présent au Business Club du RFC Liège, le CEO de l'Union belge a démenti avoir fait le déplacement en Turquie pour rencontrer l'attaquant. Il ne sait pas si ce dernier a définitivement tourné la page de la sélection. "Je connais Romelu assez bien pour savoir qu'il faut laisser le temps. Il faut respecter ça. Ses adieux sont-ils définitifs ? Je ne sais pas. C'est trop tôt", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Le Soir

La situation est différente de celle qu'a connue la fédération avec Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid avait posé une condition à son retour : le départ de Domenico Tedesco. Dans le cas de Lukaku, aucune demande de ce genre n'a été formulée. Mannaert rappelle que l'attaquant vit loin de ses deux enfants, qui jouent à Anderlecht. "Romelu Lukaku n'a pas dit qu'il y avait un problème avec Van Bommel, il a dit : Voilà, c'est mon adieu".

Mannaert défend les choix de van Bommel

Le patron de l'Union belge défend les choix de Mark van Bommel. Le sélectionneur avait préféré titulariser Charles De Ketelaere contre l'Italie. Quelques jours avant, Lukaku avait décidé de rester en Belgique plutôt que d'accompagner ses coéquipiers, alors qu'il n'était pas encore à 100 %. "Il a préféré Charles De Ketelaere et je pense qu'il avait le droit de le faire. Comme Romelu a le droit de prendre n'importe quelle décision en ce qui concerne son futur".

L'Union belge attend un signe de Lukaku

Mannaert aurait aimé pouvoir encore compter sur le meilleur buteur de l'histoire des Diables. "Oui, je regrette cette décision parce que je trouve qu'il a encore une plus-value. Sur le terrain mais aussi en dehors".

Informé le soir même des adieux de Lukaku, Mannaert reconnaît qu'il avait envisagé cette éventualité. L'ancien attaquant d'Anderlecht avait parfois évoqué la fin de son parcours international, avant de parler de ses ambitions pour le Mondial 2030. Le CEO de la fédération attend que le joueur s'exprime de lui-même, s'il le souhaite.



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"Ensuite, ce sera à lui de prendre l'initiative pour communiquer. Forcer les choses, ça ne sert à rien. Romelu, il ne faut pas le pousser, il faut lui donner le temps. Bien évidemment, c'est une autre situation par rapport à un club. Dans un club, les joueurs reviennent le lendemain. Ici, la prochaine fenêtre internationale est en mars".