Le Club de Bruges a ses chances face à Liverpool. Hein Vanhaezebrouck explique comment les Blauw en Zwart pourraient mettre en difficulté le club anglais.

Liverpool a donné une leçon à Manchester United le week-end dernier. "La manière dont United a défendu, ce n'est pas digne de la Premier League. Le Club a une chance", estime Hein Vanhaezebrouck sur Het Nieuwsblad. Pour lui, il sera essentiel que le Club ne se retrouve pas mené au score.

Attention aux espaces dans le dos

La manière dont le Club de Bruges défend peut comporter des risques. "Avec la façon dont le Club joue, en un contre un derrière, certains joueurs de Liverpool savent quoi faire. Isak, par exemple, adore avoir de l'espace et pouvoir dézoner".

Si Liverpool ouvre le score, la mission deviendra plus difficile. "L'équipe n'a pas peur de jouer très bas et de ne laisser aucun espace. "Elle défend bien dans sa surface et se montre très dangereuse en contre-attaque avec Isak".

Liverpool a un point faible

Vanhaezebrouck a identifié un aspect du jeu sur lequel le Club pourrait s'appuyer. "Mais si le Club marque en premier, il peut gagner". Selon lui, Liverpool n'est pas invulnérable lorsqu'il perd le ballon.

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"Liverpool est vulnérable en transition. Derrière, l'équipe n'a pas assez de vitesse", conclut Vanhaezebrouck. Le Club devra faire preuve d'efficacité et surtout tenter d'exploiter les espaces dans le dos de la défense de Liverpool.