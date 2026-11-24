La Gantoise a réalisé une très mauvaise opération dimanche dans la course au titre. Les Buffalos se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du SK Beveren, pourtant réduit à dix pendant plus d'une demi-heure. Alors qu'ils avaient l'occasion de mettre la pression sur leurs concurrents, Rik De Mil et ses joueurs ont finalement laissé filer trois précieux points.

La défaite sur la pelouse du Freethiel tombe particulièrement mal pour La Gantoise. Avant cette douzième journée, les Buffalos comptaient 28 points en onze rencontres et s'étaient solidement installés dans le haut du classement. Une victoire face au SK Beveren leur aurait permis de rester au contact de l'Union Saint-Gilloise.

Mais la rencontre a pris une tout autre tournure. Réduits à dix après l'exclusion d'Arno Verschueren à la 55e minute, les locaux ont malgré tout réussi à ouvrir le score à la 71e minute grâce à Jearl Margaritha. La Gantoise n'est ensuite jamais parvenue à inverser la tendance et s'est finalement inclinée au Freethiel.

Plus surprenant encore, cette défaite ne s'explique pas uniquement par un manque d'efficacité. Les statistiques montrent en effet que Beveren méritait au moins autant la victoire que son adversaire. Les Gantois ont tenté leur chance à 17 reprises, contre 15 pour les locaux. En matière de grosses occasions, Beveren a même fait mieux avec deux opportunités franches contre une seule pour Gand.

Des chiffres inquiétants pour une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles et de rivaliser avec l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges dans la course au titre.





Après la rencontre, Rik De Mil n'a d'ailleurs pas mâché ses mots. L'entraîneur a évoqué sa première véritable déception de la saison, pointant notamment le manque de personnalité et de détermination de ses joueurs.

Avec cette défaite, La Gantoise reste bloquée à 28 points après douze journées. L'Union Saint-Gilloise en compte désormais 32, tandis que le Club de Bruges prend également ses distances avec 31 unités. Charleroi, malgré son partage face à Saint-Trond, est également devant les Buffalos au classement.

L'écart avec le leader reste limité à quatre points, mais les Gantois ont surtout manqué une belle occasion d'envoyer un nouveau message à leurs concurrents. Cette rencontre face à Beveren montre également que la jeune équipe gantoise doit encore progresser dans la gestion des matchs qui exigent de la patience, de la maturité et de l'efficacité.

Pas de crise à Gand, mais un cap difficile à franchir

Une seule défaite ne suffit évidemment pas à parler de crise. La Gantoise a déjà démontré à plusieurs reprises cette saison qu'elle possédait les qualités nécessaires pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

Rik De Mil attendra toutefois une réaction rapide de ses joueurs. Car pour prétendre réellement au titre, les Buffalos ne peuvent pas se permettre de multiplier ce genre de faux pas.