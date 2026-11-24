Mario Stroeykens a retrouvé du temps de jeu à Anderlecht, mais ça ne change rien aux plans de la direction. Le milieu de terrain est invité à quitter le club.

Durant la préparation et au début de la nouvelle saison, Mario Stroeykens était devenu indésirable à Anderlecht. Vitor Bruno ne lui réservait pas de place sur le banc et Antoine Sibierski faisait tout pour s'en séparer.

Depuis la mi-octobre, énormément de choses ont changé pour Stroeykens. Le produit du centre de formation, âgé de 22 ans, est monté au jeu sur le terrain du Cercle Bruges et a depuis débuté les cinq rencontres suivantes comme titulaire.

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Stroeykens est sous contrat jusqu'à la mi-2028 au Lotto Park. Le milieu de terrain est-il parti pour un nouveau chapitre, et un chapitre réussi, à Anderlecht ? La réponse est… surprenante.

La direction anderlechtoise n'a pas revu sa position concernant Stroeykens. Le club souhaite le voir partir cet hiver ou, au plus tard, en fin de saison.

Anderlecht veut se séparer de Mario Stroeykens (et de son salaire)

Le salaire de Stroeykens représente une dépense importante pour Anderlecht. Selon plusieurs sources, le milieu de terrain toucherait environ 600.000 euros par an, un montant qui n'a pas été confirmé.





Anderlecht espère que le regain de forme de Stroeykens rapportera de l'argent. Transfermarkt évaluait sa valeur marchande à quatorze millions d'euros en 2024. Aujourd'hui, elle n'est plus que de trois millions d'euros.