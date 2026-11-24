L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, se méfie du Club de Bruges. Lors de la conférence de presse organisée la veille du match de Ligue des champions au Jan Breydel, le technicien espagnol a laissé entendre qu'il suivait les Blauw & Zwart depuis quelque temps. Les récents succès européens des Brugeois ne le surprennent donc pas.

Le Club de Bruges reçoit Liverpool ce mercredi à 21 heures lors de la cinquième journée de la phase de ligue. Les Blauw & Zwart ont déjà réalisé un neuf sur neuf face à l'Inter, Lens et le PSV. Grâce à ces excellents résultats, Bruges reçoit les Reds sans vraie pression, et le coach de Liverpool se méfie.

Iraola impressionné par le style de jeu brugeois

"Je savais que le Club de Bruges était une très bonne équipe. Ce ne sera absolument pas facile pour nous. Nous devrons évoluer à notre meilleur niveau", a prévenu Andoni Iraola en conférence de presse. Il affirme suivre les Brugeois depuis un certain temps et apprécie particulièrement leur manière de vouloir jouer au football.

"C'est une équipe qui propose un football attrayant et énergique, avec un pressing agressif. De plus, elle dispose de joueurs capables de faire la différence individuellement", a analysé Iraola. "C'était un vrai plaisir d'analyser leur jeu".

L'entraîneur de Liverpool s'attend à ce que l'approche offensive des Blauw & Zwart offre également des opportunités à son équipe. "Cela créera inévitablement des espaces. Nous devrons remporter nos duels", a-t-il souligné. Après avoir reçu Manchester United, les Reds iront à Everton le week-end prochain.

"Ce sont trois matchs très difficiles", reconnaît Iraola. Le coach espagnol a donc confirmé qu'il ferait à nouveau tourner son secteur offensif. "C'est ce que je fais en réalité depuis le début de la saison. Plusieurs joueurs méritent de débuter".



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Iraola ne veut toutefois pas se projeter trop loin. Malgré le derby de la Mersey dimanche, toute son attention est d'abord tournée vers le Club de Bruges. "J'étais très satisfait après le match contre Manchester United, mais nous sommes désormais entièrement concentrés sur Bruges".