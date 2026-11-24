La grave blessure de Désiré Doué pourrait profiter à Mika Godts au PSG. Le club parisien envisagerait toutefois de recruter un renfort offensif cet hiver.

Kvicha Kvaratskhelia est également blessé actuellement. Le PSG risque donc de connaître un sérieux problème offensif.

L'attaquant belge a jusqu'ici surtout dû se contenter d'un rôle de remplaçant à Paris. Selon RMC Sport, sa situation pourrait désormais changer. Sa récente montée en forme et sa préférence pour le flanc gauche jouent en sa faveur.

Le chroniqueur et commentateur Walid Acherchour considère déjà Mika Godts comme un candidat logique pour occuper ce poste. Il subsiste toutefois des doutes quant à la capacité du jeune Belge à offrir suffisamment de garanties pour saisir définitivement sa chance dans les prochaines semaines.

Le PSG pense également au mercato hivernal

La presse française indique entre-temps que le PSG ne veut pas uniquement compter sur son effectif actuel. Selon L'Équipe, le club pouvait encore compenser en interne l'absence de Kvaratskhelia, mais la blessure de Doué rend probable l'arrivée d'un renfort offensif supplémentaire en janvier.

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Le Parisien avance déjà quelques noms. Paris Brunner, de l'AS Monaco, et Eli Kroupi Jr. sont cités comme options possibles, même si le PSG ne souhaite pas dépenser des sommes excessives cet hiver.