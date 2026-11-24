Dix ans après son arrivée en grande pompe à Anderlecht, Nicolae Stanciu est toujours bien actif. L'international roumain signe un retour remarqué au pays.

Avec les 11 millions (!) dépensés par Anderlecht en 2016, Nicolae Stanciu était arrivé du Steaua Bucarest avec une sacrée pression sur les épaules. Mais il n'aura jamais su justifier l'investissement de la direction : malgré des qualités techniques indéniables, sa lenteur ne jouait pas en sa faveur.

Un an et demi après son arrivée en grande pompe, le Sporting le revendait au Sparta Prague pour le tiers de la mise de départ. Stanciu a ensuite bien bourlingué, entre un passage en Arabie Saoudite et un retour à Prague (au Slavia), avant de repartir en Arabie Saoudite puis en Chine.

Un tour du monde en ballon

En juillet 2025, l'international roumain est revenu en Europe, signant du côté du Genoa. Mais il n'y a effectué que quatre apparitions en Serie A et a donc changé de crèmerie dès l'hiver.

L'ancien cauchemar de la direction anderlechtoise est reparti en Chine, du côté du Dalian Yingbo. Il s'y est directement refait une santé en jouant pratiquement tout et en étant directement impliqué dans plus de 30% des buts.

Stanciu rentre en Roumanie

La saison vient de s'y achever sur un sacre inattendu du Dalian Yingbo, couronné grâce au 0 sur 12 de son concurrent. Un beau cadeau d'adieu pour Stanciu, qui a annoncé son départ.





Le natif de Craiva a signé pour deux ans et demi à l'Universitatea Cluj. Il s'agit ainsi de son grand retour au pays, dix ans après ce fameux transfert à Anderlecht.

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Un retour qui fait parler : au courant de ses intentions de revenir auprès des siens, plusieurs clubs roumains avaient fait les yeux doux à Stanciu, encore titulaire régulier et capitaine de l'équipe nationale roumaine du haut de ses 33 ans. Le Steaua Bucarest et l'Universitatea Craiova étaient également sur le coup.