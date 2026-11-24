Une lionne circule en liberté près d'Istanbul. Sa présence pourrait compromettre la tenue du match de Ligue des champions entre Galatasaray et Aston Villa.

Une septantaine de personnes sont actuellement mobilisées dans les environs d’Istanbul pour une mission. Des policiers, des spécialistes des animaux sauvages et des secouristes tentent de retrouver une lionne qui circule librement dans les bois de Zekeriyaköy.

Une grande opération de recherche près d'Istanbul

Les autorités ont déployé des drones pour faciliter les recherches. Des images issues de caméras de surveillance ont permis de repérer le félin dans ce secteur. La priorité est de capturer l’animal sans le tuer, tout en protégeant les habitants des quartiers voisins.

Cette affaire pourrait avoir des conséquences sur la soirée européenne de Galatasaray. Le club turc doit accueillir Aston Villa ce mardi à 18h45 en Ligue des champions. Or, une quinzaine de kilomètres séparent la zone des recherches du stade.

La situation pose question à quelques heures du rendez-vous entre les deux équipes. La sécurité des spectateurs qui doivent se rendre au RAMS Park pourrait entrer en ligne de compte.

La rencontre de Ligue des champions menacée ?



À ce stade, aucune annonce officielle n'a été faite concernant un éventuel report de la rencontre. Les autorités turques doivent retrouver la lionne et s'assurer qu'elle ne représente plus un danger pour la population.