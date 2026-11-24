La relation entre Marc Coucke et Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht avait fini par tourner au vinaigre lors des derniers mois de mandat du président des Mauves au Lotto Park. Après son départ, d'abord de la présidence puis du conseil d'administration, Vandenhaute a fini par se relancer à l'Antwerp, et retrouvera donc son ancien club ce week-end.

Ce dimanche, l'Antwerp reçoit le RSC Anderlecht : l'occasion des premières retrouvailles entre Wouter Vandenhaute et le Sporting depuis son départ. L'ex-président du RSCA a pris les rênes de l'Antwerp, participant au rachat du club aux côtés notamment de Toby Alderweireld.

Un match très attendu, donc, par Vandenhaute, à n'en pas douter. Cela aurait aussi pu être l'occasion de retrouvailles, en tribune d'honneur, avec son ancien patron Marc Coucke. La relation entre les deux hommes était houleuse lors de la fin de mandat de Wouter Vandenhaute.

Marc Coucke n'ira pas à l'Antwerp

Cependant, Het Laatste Nieuws affirme que Coucke ne devrait pas faire le déplacement au Bosuil ce dimanche. Une délégation anderlechtoise conséquente, comme il se doit pour ce genre de match, sera présente, mais elle sera emmenée par Kenneth Bornauw et Michael Verschueren - avec lesquels Wouter Vandenhaute a également collaboré.

L'actuel président de l'Antwerp participera bien au repas d'avant-match ; il avait été absent du Bosuil jusqu'à ces dernières semaines, mais ce match lui tient naturellement à coeur. Het Laatste Nieuws précise que Vandenhaute a un rôle bien spécial lors des repas d'avant-match : c'est lui qui... choisit le vin. On le sait, c'est l'une de ses passions.



Le quotidien néerlandais, et diverses autres sources, précisent d'ailleurs qu'aux yeux de Wouter Vandenhaute, cette rencontre face à son ancien club ne s'accompagne d'aucune rancoeur. Il ne devrait donc pas y avoir de tensions, même si on doute que l'ex-président du RSCA aille saluer ses anciens supporters...