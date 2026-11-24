L'Union Saint-Gilloise se souviendra de Promise David comme d'une sacrée personnalité et d'un buffle en attaque. Mais à Brighton, le Canadien a disparu de la circulation.

Cette saison, Promise David a toujours plus joué pour le compte de l'Union Saint-Gilloise que pour Brighton. Et ce alors qu'il était hors-forme en début d'exercice et n'a été en mesure que de débuter deux matchs.

Drôle de saison pour Promise David

Revenu d'un été contre-la-montre pour être de la partie à la Coupe du Monde co-organisée par le Canada, le joueur avait mouillé le maillot jusqu'au bout pour l'Union, marquant notamment un but qui aurait pu s'avérer crucial contre Bodo Glimt en préliminaire de Ligue des Champions.

Il en avait été récompensé en obtenant son transfert de rêve à Brighton, sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat sous certaines conditions. Mais depuis, le rêve a tourné au cauchemar.

Pas dans les plans des Seagulls

Promise David était pourtant monté au jeu lors des deux premiers matchs de Premier League du mois de septembre. Mais depuis ces 23 minutes...plus la moindre apparition dans le championnat anglais.



L'ancien chouchou du Parc Duden a même sauté de la sélection lors des trois derniers matchs des Seagulls. Ce n'est pourtant pas pour cause de blessure : il est entré en action avec le Canada durant la trêve.