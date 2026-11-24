Ce sera à nouveau une semaine importante pour le football belge. En Europe, l'objectif sera d'engranger encore des points pour le coefficient, de décrocher des victoires en vue de poursuivre l'aventure européenne après l’hiver et de gagner beaucoup d'argent. Que peuvent espérer les équipes belges ?

Trois compétitions européennes, avec un total de 108 équipes et 54 matchs. Cette semaine, les amateurs de football vont se régaler mardi, mercredi et jeudi. Le Club de Bruges ouvrira le bal belge mercredi face à Liverpool.

Jeudi, l'Union Saint-Gilloise recevra le Lech Poznan et Anderlecht se déplacera sur la pelouse de l'OFI Crète : deux duels à nouveau importants. Saint-Trond se rendra à Hajduk Split, alors que La Gantoise recevra l'Étoile rouge de Belgrade en Conference League.

Les clubs belges face à une nouvelle grande semaine européenne

Le Club de Bruges aura la tâche la plus difficile, mais chacune des cinq équipes belges a ses chances. De nouvelles victoires permettraient à la Belgique de récolter des points au coefficient UEFA.

Après la précédente journée, les Belges occupaient la deuxième place ex aequo au classement du nombre de victoires. Ils se sont imposés à 19 reprises, toutes compétitions européennes et tours préliminaires confondus, soit autant que les Pays-Bas et le Portugal.





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Seule l’Angleterre fait mieux, avec pas moins de 24 victoires, mais elle compte neuf équipes en Europe. Les Pays-Bas en ont six, tandis que la Belgique et le Portugal en ont cinq. Cela signifie moins d’occasions d'aller chercher des victoires.

Et financièrement aussi, les équipes belges se portent bien. L'époque où participer à la deuxième et/ou à la troisième Coupe d'Europe ne permettait pas de couvrir les frais est révolue depuis longtemps. Saint-Trond et la Gantoise ont mis de côté un joli pécule, alors qu'ils évoluent "qu'en" Conference League.

Les jackpots des compétitions européennes n'ont jamais été aussi importants

Anderlecht en est à neuf millions d'euros en Europa League et l'Union a dépassé les dix millions d'euros grâce à son 10 sur 12. Et ce montant pourrait encore considérablement augmenter pour les deux équipes dans les semaines et les mois à venir.

C'est en Ligue des champions que les sommes sont les plus importantes. Le Club de Bruges a empoché 18,62 millions d'euros pour sa participation à la phase de ligue. À cette prime s'ajoutent quelque 16,5 millions d'euros liés au "value pillar", calculé sur la base des résultats européens passés et de la valeur des droits commerciaux et télévisés.

Chaque victoire en phase de ligue rapporte 2,1 millions d'euros. Avec trois succès, le Club de Bruges a accumulé 6,3 millions d'euros de primes de match. Les Blauw en Zwart ont dépassé les 41 millions d'euros, et l'histoire est encore loin d'être terminée.